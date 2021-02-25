В Киеве возле стройки открыли стрельбу: введена спецоперация. Видео

В Голосеевском районе Киева в четверг, 25 февраля, возле строительной площадки, расположенной на улице Ямская, произошла стрельба.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, для задержания правонарушителей в столице введена специальная операция.

"По предварительной информации, неизвестные приехали на автомобиле к стройке и начали стрелять в воздух. После этого они скрылись с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины и детали происшествия устанавливаются.

Отметим, что в Харькове вечером понедельника, 22 февраля, посреди улицы застрелили мужчину. Несколько часов спустя подозреваемого в преступлении задержали за городом.

Задержанный, как заявили правоохранители, – 50-летний мужчина. В сети добавили, что его якобы нашли в селе Степанки (20 км от Харькова). Начальник Следственного управления Сергей Чиж на месте происшествия заявил, что личность потерпевшего установлена, это житель города Харькова 1981 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева 23 февраля около 23:30, мужчина во время ссоры ударил ножом 16-летнего сына своей бывшей сожительницы.