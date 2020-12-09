В Киеве возле станции "Майдан Незалежности" зарезали мужчину

В Киеве в подземном переходе возле станции метро "Майдан Незалежности" 8 декабря около 20:00 зарезали мужчину.

Как сообщает dtp.kiev.ua, погибшего убил его знакомый из-за возникшей ссоры. Пострадавший подошел к нему поздороваться, когда вместе с супругой возвращался домой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. +18).

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что злоумышленник во время вспыхнувшей ссоры нанес 30-летнему мужчине смертельное ранение в живот.

"Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств", – добавили в полиции.

Открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Трускавце Львовской области застрелили 50-летнего Зиновия Пристая, известного в прошлом уголовного авторитета. Тело погибшего обнаружили 8 декабря в беседке на территории частного дома.