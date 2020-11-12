В Киеве возле школы грабитель напал на ребенка. Детали происшествия

В Дарницком районе Киева преступник ограбил школьника.

Как рассказали OBOZREVATEL собственные источники, это произошло на улице Архитектора Вербицкого за воротами общеобразовательной школы №266.

Около 19 часов 11 ноября неизвестный мужчина подошел к мальчику, выхватил мобильный телефон Samsung Galaxy и скрылся в парке Воинов-интернационалистов.

Преступнику на вид около 30 лет. Он был в голубой куртке с капюшоном и рваных джинсах.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, на улицах столицы часто отбирают мобильные телефоны.

"Для преступника это легкая добыча. Телефон легко продать, сдать скупщику или в ломбард. Очень быстрые деньги. Чаще всего телефоны отбирают у женщин и детей", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе столицы правоохранители "взяли" иностранцев на Mercedes, которые угрожали убить мужчину, если тот не отдаст iPhone. Ранее в Дарницком районе грабители отобрали iPhone 11 у парня. Преступников тоже было двое.