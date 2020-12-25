В Киеве возле ресторана произошел взрыв.

Утром 25 декабря в Оболонском районе Киева возле одного из ресторанов произошел взрыв. Вызов к правоохранителям по поводу чрезвычайного происшествия поступил в 4:00 с улицы Автозаводской.

Как сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, туда сразу же выехали следственно-оперативные группы, патрульные экипажи, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что к взрыву может быть причастен мужчина. На кадрах видно, как за несколько минут до ЧП он подошел к ресторану и оставил на ступеньках какой-то пакет.

В результате происшествия никто из людей не пострадал, но ударная волна повредила окна и фасад заведения. Специалисты начали выяснять происхождение предмета, который сдетонировал. Кроме того, правоохранительные органы зарегистрировали уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. В случае установления организатора взрыва ему грозит заключение на срок 3-10 лет.

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