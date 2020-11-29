В Киеве возле приемной "Нацкорпуса" взорвали гранату. Видео

В ночь на воскресенье, 29 ноября, под офис "Национального корпуса" в Оболонском районе Киева снова бросили гранату.

Как сообщается на сайте столичной полиции, в результате взрыва частично поврежден забор и двери дома, пострадавших нет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз", – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала PavlovskyNews, взрыв произошел в 2 часа ночи по ул. Зои Гайдай 9/8 (по этому адресу находится приемная партии "Национальный корпус" и общественная приемная Андрея Белецкого). Камеры видеонаблюдения зафиксировали вспышку и скрывающегося велосипедиста.

Руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин уверен, что причина нападения – "борьба организации с пророссийскими силами".

"По странному совпадению, только вчера мы провели большую акцию под посольством РФ, а сегодня наш офис пытались взорвать", – заявил он.

Сейчас правоохранители проводят следственные и розыскные действия по установлению злоумышленников. Начато два уголовных производства: по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, месяц назад, 25 октября, под этим же офисом произошел подобный инцидент со взрывом, было повреждено офисное имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября возле здания Офиса президента Украины в Киеве задержали мужчину с гранатой.