В Киеве возле приемной "Нацкорпуса" взорвали гранату. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Криминал
3,2 т.

  • В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома

  • Камеры видеонаблюдения зафиксировали вспышку и скрывающегося велосипедиста

  • В "Нацкорпусе" уверены, что причина нападения – "борьба с пророссийскими силами"

Взрыв произошел ночью

В ночь на воскресенье, 29 ноября, под офис "Национального корпуса" в Оболонском районе Киева снова бросили гранату.

Как сообщается на сайте столичной полиции, в результате взрыва частично поврежден забор и двери дома, пострадавших нет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз", – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала PavlovskyNews, взрыв произошел в 2 часа ночи по ул. Зои Гайдай 9/8 (по этому адресу находится приемная партии "Национальный корпус" и общественная приемная Андрея Белецкого). Камеры видеонаблюдения зафиксировали вспышку и скрывающегося велосипедиста.

Руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин уверен, что причина нападения – "борьба организации с пророссийскими силами".

"По странному совпадению, только вчера мы провели большую акцию под посольством РФ, а сегодня наш офис пытались взорвать", – заявил он.

Сейчас правоохранители проводят следственные и розыскные действия по установлению злоумышленников. Начато два уголовных производства: по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В результате взрыва поврежден забор и двери дома

Скрин Telegram

Напомним, месяц назад, 25 октября, под этим же офисом произошел подобный инцидент со взрывом, было повреждено офисное имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября возле здания Офиса президента Украины в Киеве задержали мужчину с гранатой.

УкраинаКиевНациональный корпусгранатавзрыв