В Киеве возле Министерства обороны убили мужчину

В Шевченковском районе Киева, вблизи Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, нашли мертвого человека.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, его заметил случайный прохожий. Тело находилось на теплотрассе возле Воздухофлотского путепровода.

На шее мужчины была петля. "Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии", – добавил источник.

Погибшему на вид около 45-50 лет, среднего телосложения, рост около 180 см. Мужчина был одет в коричневую куртку и черные брюки. Рядом с ним лежали два рюкзака и сумка.

В Шевченковском райуправлении полиции Киева, которое занимается расследованием, нашим журналистам рассказали, что уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Пока что личность погибшего не установлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в парке Дарницкого района Киева нашли тело неизвестной девушки. А в Соломенском районе на СТО мужчину избили и заковали в наручники из-за царапин на автомобиле.