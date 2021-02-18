В Киеве возле метро "Лукьяновская" нашли тело мужчины

В Киеве в четверг, 18 февраля, на остановке общественного транспорта возле станции метро "Лукьяновская" нашли тело мужчины.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, при первичном осмотре следов насилия не обнаружено (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Умершим оказался 43-летний гражданин Украины. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", – рассказали в полиции.

Отметим, что ранее в парке Партизанской славы рядом с рестораном "Охотничий двор", в Дарницком районе столицы, нашли тело неизвестной девушки. Как сообщил источник OBOZREVATEL, возможно ее могли "накачать" наркотиками, ограбить и бросить умирать.

Якобы у нее не было мобильного телефона, а карманы вывернуты наизнанку.

"Предварительная причина смерти после осмотра медиками скорой помощи – переохлаждение, однако окончательно все прояснится после экспертизы. Во время смотра тела следов насилия не обнаружено. Примерный возраст – около 35 лет", – уточнил наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в январе недалеко от Центрального железнодорожного вокзала Киева в реке Лыбидь нашли тело военнослужащего, которого искали 10 дней.