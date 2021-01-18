В Киеве возле детской площадки нашли тело иностранца

В Святошинском районе Киева нашли тело гражданина Индии, который работал дворником в одном из местных ЖЭКов.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, не исключено, что мужчина замерз насмерть.

"Предварительно было установлено, что иностранец не был официально устроен в коммунальном предприятии. Мужчина несколько дней назад был госпитализирован в больницу – оттуда он сбежал в неизвестном направлении. Его тело нашли в заброшенном микроавтобусе возле детской площадки одного из домов на улице Героев Космоса", – рассказал наш собеседник.

Он уточнил, что по факту смерти иностранца полицейские открыли уголовное производство, детали происшествия устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал в Голосеевском районе Киева 17 января возле частного дома, расположенного на улице Гребинки, соседи потушили 64-летнего мужчину, на котором горела одежда.