В Киеве восемь человек избили и ограбили студента: сняли даже куртку

В Соломенском районе Киева, на ул. Героев Севастополя, ночью 16 ноября напали на гражданина Эквадора, студента медуниверситета.

Как сообщил OBOZREVATEL информационный источник, 22-летнего иностранца избила группа из восьми человек. У него также забрали наличные, телефон и куртку.

На место преступления выезжала бригада скорой помощи. У парня были многочисленные гематомы, ссадины и ушибы – состояние средней тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве грабитель среди бела дня напал на женщину с ребенком и бил по голове, его задержали.