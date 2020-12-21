В Киеве вооруженный преступник возле школы напал на ребенка

В Соломенском районе столицы неизвестный с ножом возле ворот специализированной школы №149 ограбил ученика.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло около 10 часов 20 декабря на ул. Ивана Светличного. Мужчина в медицинской маске и удлиненной черной куртке с капюшоном подошел к восьмикласснику и достал нож.

"Он пригрозил мальчику, что если тот закричит – он его убьет. После этого преступник забрал у ребенка мобильный телефон и скрылся", – добавил источник.

Нападение с целью завладения чужим имуществом с угрозой применения насилия (разбой) наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее подобное преступление произошло в Дарницком районе Киева. Грабитель также напал на ребенка возле школы, правда без ножа. Мальчик лишился телефона Samsung Galaxy, а преступник в маске скрылся. А в Днепровском районе преступник отобрал мобильный телефон у 13-летней девочки. Это произошло на проспекте Алишера Навои.

Разбойное нападение также произошло в Шевченковском районе Киева в общежитии одного из ВУЗов. Грабителем и его жертвой оказались студенты-иностранцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве уже произошло около 60 грабежей и разбойных нападений. На первом месте по количеству таких преступлений в декабре стал Деснянский район столицы. За ним, по нашей информации, идут Днепровский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский – уровень уличной преступности тут приблизительно на одном уровне.

Немного лучше ситуация в Соломенском районе, а меньше грабежей и разбоев происходит в Оболонском, Подольском и Печерском районах Киева.