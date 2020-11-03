В Киеве вооруженная женщина устроила групповой налет на квартиру матери

В Деснянском районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого избили пожилую женщину и заставили отдать деньги.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось в одном из домов по ул. Лисковской. Вечером 1 ноября в квартиру на 16 этаже ворвались трое преступников – женщина и двое мужчин.

Они избили хозяйку квартиры, 70-летнюю женщину. А ее родная дочь с ножом в руке потребовала от матери отдать все деньги. Преступнице, по данным источника, 41 год.

Разбойное нападение произошло на ул. Лисковской в Киеве. Google Maps

Добычей участников разбойного нападения стало около 10 тысяч гривен и ключи от автомобиля сына хозяйки квартиры (младшего брата налетчицы). Затем преступники угнали автомобиль Chery Eastar, однако правоохранители уже вернули его владельцу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Сейчас полицейские продолжают розыск преступников. В случае поимки им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Преступники ворвались в квартиру женщины на 16-ом этаже

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева девушка из Луганска нанесла ножевые ранения хозяину квартиры. А во время грабежей на улицах столицы преступники все чаще стали надевать медицинские маски.