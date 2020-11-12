В Киеве пьяный 19-летний водитель на Volkswagen въехал в забор: погиб пассажир

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Криминал
12,1 т.
Volkswagen въехал в бетонну стену

В Соломенском районе Киева в ночь с 11 на 12 ноября на улице Медовой произошла авария с участием Volkswagen, в результате которой 19-летний пассажир автомобиля погиб на месте.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, 19-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что Volkswagen не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после машина въехала в бетонный забор. Водителя с травмами доставили в больницу. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Volkswagen въехал в бетонную стену.

В пресс-службе патрульной полиции уточнили, что, по словам водителя, он употреблял с другом алкоголь, а после они решили покататься. Несмотря на то, что на улице почти не было других автомобилей, он спровоцировал ДТП, наехав на бордюрный камень.

Якобы машина наехала на камень.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области 11 ноября Toyota Avalon выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем ВАЗ, который от удара вылетел на тротуар и сбил 65-летнюю женщину.

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