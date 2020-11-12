В Киеве пьяный 19-летний водитель на Volkswagen въехал в забор: погиб пассажир

В Соломенском районе Киева в ночь с 11 на 12 ноября на улице Медовой произошла авария с участием Volkswagen, в результате которой 19-летний пассажир автомобиля погиб на месте.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, 19-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что Volkswagen не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после машина въехала в бетонный забор. Водителя с травмами доставили в больницу. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

В пресс-службе патрульной полиции уточнили, что, по словам водителя, он употреблял с другом алкоголь, а после они решили покататься. Несмотря на то, что на улице почти не было других автомобилей, он спровоцировал ДТП, наехав на бордюрный камень.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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