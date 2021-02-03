В Киеве водители и пассажиры двух авто подрались посреди дороги. Видео конфликта

В Киеве водители и пассажиры двух авто устроили драку посреди проезжей части на выезде с моста Метро. Лица, напавшие на оппонентов, задержаны.

Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба Патрульной полиции столицы на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео конфликта, доскролльте страницу до конца).

Копы рассказали, что драка произошла несколькими днями ранее. Об инциденте правоохранителей уведомил очевидец.

"По словам мужчины: увидел, что компания мужчин с одного автомобиля избивают водителя другого. На отработку вызова направились патрульные как с левого, так и с правого берега", – рассказали полицейские.

Потерпевший водитель Renault сообщил, что на дороге во время движения между ним и еще одним водителем возник конфликт. Его автомобиль заблокировали, а после (с другого автомобиля для Renault) вышел незнакомец, открыл водительскую дверь и нанес водителю несколько ударов. В это время в салоне также находились жена, сестра и младенец. В итоге пассажиры и водители обеих машин были привлечены в конфликт.

После драки компания уехала с места, а водителю понадобилась помощь врачей.

Как писал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева 1 февраля полицейские задержали двух злоумышленников, которые обстреляли автомобиль на Оболони. Для этого в столице и области ввели оперативный план "Сирена".