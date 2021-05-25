В Киеве водитель внедорожника битой решал конфликт на дороге. Видео

В Дарницком районе Киева во время конфликта водитель Volkswagen Touareg несколько раз ударил битой Ford оппонента. Событие произошло на улице Здолбуновской.

На видео, размещенном в сети и Telegram-каналах, видно, что внедорожник выехал на дорогу перед автомобилем пострадавшего, а потом обогнал его и резко затормозил (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

После того как обе машины остановились между автолюбителями возник словесный конфликт, который закончился тем, что владелец Touareg достал из багажника биту и несколько раз ударил Ford оппонента. В результате происшествия водитель второго транспортного средства получил травмы.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL уточнили, что по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения открыто уголовное производство. Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook, что личность нападавшего уже установлена.

"Полиция Киева разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения, по подозрению в нападении на авто, избиении людей… Просьба ко всем, кто знает о месте нахождения Романа Романюты – сообщить о его местонахождении позвонив в полицию по номеру 102. Или сам господин Романюта может сообщить о своем местонахождении и за ним приедет полиция", – отметил Геращенко.

Напомним, в Киеве 19 февраля водитель автомобиля во время конфликта двумя ударами убил пешехода.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве водители и пассажиры двух авто устроили драку посреди проезжей части на выезде с моста Метро.