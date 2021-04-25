В Киеве водитель совершил смертельное ДТП и скрылся

В Киеве, вечером 25 апреля, на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП. Автомобиль перевернулся на крышу, один человек погиб.

Об этом сообщает корреспондент "Магнолия ТВ". Водитель скрылся с места происшествия.

По данным очевидцев автомобиль не зашел в поворот, водитель сбил дорожный знак и авто перевернулось на крышу. В салоне находился водитель и двое пассажирок. Одну девушку без сознания доставили в больницу, а еще один погиб в машине скорой помощи. Водитель через несколько минут после ДТП скрылся с места происшествия.

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