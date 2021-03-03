В Киеве водитель потерял сознание и умер на месте ДТП. Видео 18+

В Дарницком районе Киева в среду, 3 марта, на улице Шумского Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW.

Как сообщают Вартові еспресо, 62-летнему водителю Chevrolet стало плохо во время движения, и он потерял сознание (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. +18).

По словам владелицы BMW, она заранее увидела, что на нее странно движется автомобиль, поэтому она отъехала назад, но избежать столкновения не удалось.

Сообщается, что врачи около 40 минут проводили реанимационные мероприятия. Несмотря на это, мужчина скончался.

В полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили факт ДТП, но уточнили что причины смерти мужчины устанавливаются.

"Или он умер в результате аварии или из-за того, что ему стало плохо", – сообщили в пресс-службе.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. Так, в Голосеевском районе Киева 28 февраля рядом со станцией метро "Выдубичи" автомобиль Acura сбил насмерть мужчину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 3 марта автомобиль службы такси сбил на переходе женщину с коляской.