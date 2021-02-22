В Киеве водитель под наркотиками сбил двух пешеходов. Фото

В Голосеевском районе Киева 21 февраля водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, сбил двух пешеходов.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева, 22-летний киевлянин находился за рулем в состоянии наркотического опьянения (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сообщается, что правоохранители заметили Mercedes, который двигался на проспекте Валерия Лобановского по полосе общественного транспорта. Патрульные попытались остановить автомобиль.

"Водитель ускорился и совершил разворот через двойную сплошную линию разметки и начал двигаться в направлении Демеевской площади. На перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской он не справился с управлением, столкнулся с Hyundai. После чего наехал на двух пешеходов", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавших, мужчину и женщину, с травмами госпитализировали в больницу. У водителя были обнаружены признаки наркотического опьянения. Он был освидетельствован.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народные депутаты Украины поддержали в Верховной Раде принятие законопроекта, который предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.