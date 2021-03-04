В Киеве водитель под наркотиками протаранил Audi. Видео

В Печерском районе Киева 3 марта на бульваре Леси Украинки произошло ДТП с участием автомобилей Audi и внедорожником Mercedes.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы, в результате аварии никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сообщается, что внедорожник поворачивал на улицу Ивана Кудри, не соблюдая требования дорожных знаков и разметки, после чего ударил Audi

"Во время общения с водителем Mercedes патрульные заметили у него признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался", – отметили в пресс-службе.

Правоохранители уточнили, что ранее суд уже лишил мужчину за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

На водителя составили три административных протокола, в том числе за управление транспортным средством, лицом, которое лишено права управления

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. Так, в Голосеевском районе Киева 28 февраля рядом со станцией метро "Выдубичи" автомобиль Acura сбил насмерть мужчину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 2 марта на улице Набережно-Корчеватой правоохранители остановили автомобиль MAN, у водителя которого обнаружили признаки наркотического опьянения.