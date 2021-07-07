В Киеве во время обмена валют у мужчины отобрали 1,2 миллиона: детали нападения

В Днепровском районе Киева мужчина и женщина забрали у клиента крупную сумму. А после того, как скрылись с места преступления на автомобиле, еще и сбили полицейского.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло днем 6 июля на улице Миропольской. Возле ресторана "Тадис" мошенники-грабители забрали у киевлянина 46 тысяч долларов (в эквиваленте – 1 млн 253 тысячи грн).

Судя по всему, пострадавший воспользовался предложением о выгодной продаже валюты на одном из интернет-ресурсов, а затем договорился о встрече с покупателями. На автомобиле KIA в условленное место на Миропольской подъехали мужчина и женщина (последняя была за рулем).

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Однако выгодный обмен, на который рассчитывал 48-летний киевлянин, обернулся для него потерей всех средств.

"Грабители, забрав у него более миллиона гривен, запрыгнули в свой автомобиль и уехали в направлении рынка "Юность", причем по дороге сбили сотрудника полиции, который был в гражданском", – рассказал источник.

Правоохранители по ориентировке быстро задержали автомобиль, за рулем которого была подозреваемая в грабеже. "Женщине 36 лет, сейчас проверяют ее причастность к другим подобным преступлениям", – добавил наш собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за месяц произошло более 70 разбойных нападений и грабежей. Жертвами преступников в подавляющем большинстве были мужчины, однако нападали и на детей.