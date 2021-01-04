В Киеве мужчина убил сожительницу выстрелом в голову в Новый год

В Днепровском районе Киева, в ночь с 31 декабря на 1 января, во время празднования Нового года мужчина из пистолета несколько раз выстрелил в голову 53-летней сожительнице.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в больнице. Сообщается, что злоумышленник сообщил о происшествии своим соседям, которые и вызвали правоохранителей.

"Между гражданскими супругами возник конфликт. Во время ссоры 51-летний мужчина несколько раз выстрелил в голову жене", – рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия полиция изъяла предмет, похожий на пистолет для отстрела патронов резиновыми пулями "Форт 12Р", и четыре стреляные гильзы. Мужчине сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Николаеве во время семейной ссоры 65-летний мужчина выстрелил из пистолета в голову своей 48-летней жены.