В Киеве уроженцы Донецка на BMW избили ветерана АТО: выяснились новые детали нападения

На ветерана АТО Ивана, которого вместе с женой избили в Киеве 16 октября, якобы напали выходцы из Донецка.

Об этом в Facebook сообщил блогер Тимофей Гольц. Напомним, участника войны на Донбассе избили двое мужчин после того, как он сделал замечание водителю BMW. Последний также протаранил авто АТОшника.

"Фамилии воина публиковать не буду, но человек героический: более двух лет провел в плену, в который попал во время выполнения боевого задания в тылу врага. В глубоком тылу – в оккупированном Луганске. Причем, он с еще одним специалистом своего дела был задержан уже после успешного выполнения задания", – рассказал Гольц. Участник АТО был освобожден из плена в декабре 2019 года.

"И вчера [16 октября], в глубоком нашем тылу, в центре Киева, Ивана избили выходцы из Донецка. Которые перекрыли проезжую часть своей машиной и каким сделал замечание Иван. Кстати, Иван лежал в госпитале, ослабленный последствиями COVID-19", – продолжил блогер. После избиения пострадавший был госпитализирован.

Он также назвал имя вероятного нападавшего и опубликовал некоторые данные из открытых источников о нем. По информации блогера, АТОшника избил Свиридов Игорь Викторович, 25.08.1968 года рождения. Он сейчас прописан в Киеве.

Гольц написал, что на Свиридова зарегистрированы автомобили:

BMW X7, 2020 года выпуска;

MERCEDES-BENZ AMG GT 63 S;

LAND ROVER DEFENDED, 2020 года выпуска.

Отметим, номерной знак BMW X7 совпадает с номерами машины нападавших, сфотографированной на месте инцидента.

"Свиридов ведет скрытый образ жизни, данные о нем трудно найти в открытых источниках... Вызывает вопросы быстрое обогащение Игоря. Еще в 2012 году он искал работу в Житомире на 4000 грн (работал администратором в ТВ "Аванта", Житомир), а в 2020 году покупает элитные авто. Привалило счастье? Откуда?" – спросил блогер.

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