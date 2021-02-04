В Киеве ветеран угрожал выброситься из окна отдела полиции из-за телеканала "НАШ". Видео

Доставленный 4 февраля в Шевченковское отделение полиции Киева после протестов у офиса канала "НАШ" ветеран Алексей Середюк угрожал выброситься с окна.

На видео, опубликованном в сети и телеграм-каналах можно услышать, что мужчина требовал закрытия телеканала (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Кроме того он призывал, чтобы на место происшествия прибыли представители средств массовой информации, а также министр внутренних дел Арсен Аваков. Мужчина заявлял, что если к нему приблизятся правоохранители, он спрыгнет.

Как сообщает Страна, позднее он слез с окна и вернулся в помещение. Середюк заявил, что руководство МВД пообещало ему отстранить от выполнения своих обязанностей двух руководителей полиции, которые дали команду не пропускать активистов к зданию телеканала "НАШ".

Отметим, что в четверг, 4 февраля, возле здания телеканала "Наш" произошли стычки между митингующими и представителями правоохранительных органов.

Противостояние началось после того, как участники акции за закрытие телеканала попытались прорваться к зданию. Позднее к протестующим вышел ведущий Максим Назаров, у которого возникла перепалка с лидером С14 Евгением Карасём.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министерство культуры и информационной политики направит в компанию Youtube решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) относительно санкций против каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы.