В Киеве вандалы обрисовали стены КП "Киевблагоустройство" и повредили авто. Фото

В Киеве неизвестные злоумышленники забросали территорию коммунального предприятия "Киевблагоустройство" лампочками с краской.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко, также вандалы повредили служебные автомобили и разрисовали краской стены (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Вот такое "доброе утро" в Департаменте городского благоустройства и Коммунальном предприятии "Киевблагоустройство". Расписанные стены и ограждение коммунального учреждения, разбросанные по территории лампочки с зеленкой, поврежденные авто. Комментарии здесь излишни. На месте уже работает следственно-оперативная группа", – отметил Ткаченко.

Напомним, 24 марта сотрудники КП "Киевблагоустройство" проводили демонтаж незаконно установленных ларьков.

Во время попытки погрузить на спецтехнику один из павильонов, на его крышу забрался мужчина, который облил себя бензином и угрожал поджечь.

Позднее автомобиль, который участвовал в демонтаже ларьков, догнали неизвестные. Один из хулиганов, бросил в лобовое стекло грузовика какой-то предмет, угрожал водителю физической расправой, после чего повредил машину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева 17 марта на улице Маяковского, 75/2, коммунальщики проводили демонтаж незаконно установленных МАФов.