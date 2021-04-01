В Киеве в здании Госрезерва нашли мужчину с перерезанным горлом

В Соломенском районе Киева в четверг, 1 апреля, в одном из кабинетов в здании Госрезерва, расположенного на бульваре Вацлава Гавела, обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, предварительно, 31-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

"На месте происшествия была найдена предсмертная записка. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители", – рассказал наш собеседник.

Отметим, что с начала года в столице практически ежедневно происходили самоубийства. Возраст погибших – от 12 до 90 лет.

В Святошинском районе Киева 15 марта онкобольной мужчина упал с 10 этажа дома, расположенного на улице Ирпенской, 63а.

В Соломенском районе Киева во вторник, 16 марта, из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В Дарницком районе Киева 16 марта парень погиб, выпав из окна многоэтажного жилого дома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева в среду, 31 марта, с балкона 10 этажа дома, расположенного на улице Лисковской, выпала девушка.