В Киеве в сгоревшей квартире нашли тело с ножевыми ранами. Фото

В Киеве в ночь на 4 декабря с горящей квартиры вынесли тело мужчины с ножевыми ранениями.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", пожар произошел на улице Маяковского, 1В в квартире на 12-м этаже.

Отмечается, что сперва спасатели не смогли проехать во двор, потому что было много запаркованных автомобилей.

"С квартиры на двенадцатом этаже, где произошол пожар (на Маяковского), вынесли бездыханное тело мужчины с ножевыми ранениями. Сам пожар ликвидировали довольно быстро", – говорится в сообщении.

После ликвидации пожара на месте ЧП работала полиция, все детали происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве загорелся кран на стройке, пожарных не пускали на место ЧП.

Также в центре столицы произошел пожар: загорелся павильон возле гостиницы "Экспресс" на бульваре Тараса Шевченко.