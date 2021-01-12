В Киеве в результате "пьяного" ДТП перевернулась легковушка. Фото и видео

В Соломенском районе Киева 12 января, около 14:00, произошло столкновение автомобилей Volkswagen Jetta и Golf.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, в результате ДТП на улице Аэродромной, 11 никто не пострадал (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"После столкновения Golf перевернулся на бок. Водитель автомобиля отказался от освидетельствования на наличие алкоголя в крови. На него составили админпротокол по статье 130 (Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП", – рассказал наш собеседник.

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