В Киеве в результате "пьяного" ДТП перевернулась легковушка. Фото и видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
8,1 т.
Один из водителей отказался пройти тест на Драгере

В Соломенском районе Киева 12 января, около 14:00, произошло столкновение автомобилей Volkswagen Jetta и Golf.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, в результате ДТП на улице Аэродромной, 11 никто не пострадал (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"После столкновения Golf перевернулся на бок. Водитель автомобиля отказался от освидетельствования на наличие алкоголя в крови. На него составили админпротокол по статье 130 (Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП", – рассказал наш собеседник.

Одна из машин перевернулась.
ДТП произошло в Соломенском районе Киева.

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