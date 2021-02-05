В Киеве в результате падения с 10-го этажа погиб строитель

В Голосеевском районе Киева 4 февраля на стройке дома, расположенного по адресу Жилянская, 26, погиб 28-летний мужчина.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, строитель упал с 10 этажа.

"ЧП произошло около 18:00, предварительно, из-за нарушения правил безопасности. Детали происшествия установят правоохранители", – рассказал наш собеседник.

Отметим, что случаи травматизма на строительстве уже были зафиксированы в этом году.

В частности, в Святошинском районе Киева 27 января в результате падения в шахту лифта один человек погиб, а второй получил серьезные травмы. Якобы мужчины упали с высоты 7 этажа. 23-летнего выжившего после падения сразу же госпитализировали в больницу.

В Деснянском районе Киева 30 декабря на территории стройки произошел пожар в кабине башенного крана. Пострадал крановщик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 6 декабря мужчина-рабочий на стройке упал в шахту лифта и выжил.