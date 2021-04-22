В Киеве в результате аварии ВАЗ перевернулся на крышу. Видео

В Соломенском районе Киева на улице Медовая произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, автомобиль Skoda не предоставил дорогу ВАЗ, который двигался по главной дороге (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).

В результате аварии ВАЗ перевернулся на крышу, а его водитель получил травмы. Мужчину госпитализировали в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

Отметим, в Киеве вечером 17 апреля произошло ДТП с участием элитного Porsche Taycan Turbo. Предварительно,водитель был трезв и просто не справился с управлением машины. В результате аварии был помят бампер электрокара.

10 апреля на проспекте Бажана в столице автобус с пассажирами врезался в столб, а затем в стоящий рядом автомобиль.

14 апреля на автодороге Киев – Одесса грузовик Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве 21 апреля на проспекте Победы произошло ДТП с участием элитного спорткара Ford Mustang.