В Киеве в результате аварии ВАЗ перевернулся на крышу. Видео
В Соломенском районе Киева на улице Медовая произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, автомобиль Skoda не предоставил дорогу ВАЗ, который двигался по главной дороге (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).
В результате аварии ВАЗ перевернулся на крышу, а его водитель получил травмы. Мужчину госпитализировали в больницу.
Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.
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