В Киеве в ресторане нашли мертвой полураздетую девушку

В Голосеевском районе Киева в одном из ресторанов нашли мертвую полураздетую девушку.

Как сообщает издание "Вартові Еспресо" в Telegram, тело нашли в воскресенье, 22 ноября, в туалете ресторана, расположенном в Голосеевском парке.

По предварительным данным, ее задушили, пишет издание.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Обстоятельства вероятного убийства устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября возле Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь) нашли застреленной 31-летнюю Раису Валуйскую – ее убили выстрелом в голову. В деле об убийстве задержали волонтера Сергея Бутко. Он признался в преступлении.