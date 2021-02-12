В Киеве в разгар вечеринки парень выпал с 12-го этажа

В Голосеевском районе Киева 19-летний парень выпал с общего балкона, расположенного на 12-м этаже жилого дома на улице Антоновича.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, молодой человек проводил время в компании, которая перед этим распивала алкоголь.

"На место происшествия вызвали врачей, которые госпитализировали пострадавшего. Несмотря на усилия медиков, парень скончался", – рассказал наш собеседник.

Детали и причины трагедии устанавливает полиция.

Отметим, что с начала года в Киеве и области практически ежедневно происходили самоубийства. Возраст принявших страшное решение расстаться с жизнью – от 12 до 90 лет.

19 января в Святошинском районе выбросился с 16 этажа 21-летний парень. 9 февраля в селе Горенка Киево-Святошинского района 15-летний парень покончил жизнь самоубийством, повесившись в подвальном помещении. Предварительно, на такой поступок подростка толкнула ссора с девушкой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева с 15-го этажа выбросился мальчик. В результате полученных травм подросток погиб.