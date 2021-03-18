В Киеве в помещении мусоросборника едва не сгорел мужчина

В Соломенском районе Киева в четверг, 18 марта, в помещении мусоросборника одного из многоэтажных домов едва не сгорел заживо 31-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы, событие произошло на Чоколовском бульваре, 11.

Во время тушения возгорания мусора спасатели обнаружили мужчину. С предварительным диагнозом отравление продуктами горения его госпитализировали в больницу.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что пострадавший ночевал в помещении мусоросборника.

Отметим, что ранее в Дарницком районе Киева 15 марта в Киевской городской клинической больнице № 1, расположенной на Харьковском шоссе, 121, произошел пожар.

Как сообщили спасатели, возгорание произошло в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения.

Сообщалось, что состояние больных не позволяло проводить их эвакуацию из помещений интенсивной терапии. Во время ликвидации пожара проветривали помещение. В это время вместе с больными в каждой палате находились по одному спасателю и медицинскому работнику.

Больных COVID-19 в помещениях, где возник пожар, не было.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожье в ночь с 3 на 4 февраля произошел пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы, в котором лечат пациентов с коронавирусом.