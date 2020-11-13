В Киеве возле монастыря, где летом пытались изнасиловать девушку, нашли тело убитой. Фото 18+

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 13 ноября, обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Убийство произошло в парке возле Свято-Троицкого монастыря (Китаевская пустынь).

Правоохранители занимаются идентификацией погибшей и расследованием преступления.

Отметим, что в августе 2020 г. в этом же месте произошло другое нападение на девушку.

Мужчина обманом заманил ее в посадку, а затем попытался изнасиловать. Девушку спасла случайная прохожая: насильник испугался свидетеля и отпустил жертву.

Подозреваемый был задержан. Им оказалось лицо без определенного места жительства с криминальным прошлым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве после остановки автомобиля с подозрительными лицами по полицейским открыли огонь. Патрульный получил три огнестрельных ранения. Среди задержанных оказался участник конкурсов красоты – как украинских, так и международных.