В Киеве в парке нашли мертвой еще одну женщину. Фото 18+

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
1,6 т.
В Киеве в парке нашли мертвой еще одну женщину. Фото 18+

В Дарницком районе Киеве 8 марта выявили мертвой неизвестную женщину. Это уже второй подобный случай в этой части столицы за сутки.

На этот раз тело без признаков жизни примерно в 08:00 заметили сотрудники муниципальной охраны. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Муниципальная варта Киева" (чтобы посмотреть фото 18+, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что мертвой неизвестную нашли в парке Партизанской Славы. На опубликованных снимках видно, что женщина в зимней одежде лежит лицом к земле.

В Киеве выявили мертвой неизвестную женщину

Предварительно, причиной его смерти могла стать передозировка лекарственными препаратами. На месте работают следователи полиции.

Тело женщины нашли в Дарницком районе
Происшествие случилось утром 8 марта

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКиевКриминалполициясмерть