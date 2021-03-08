В Киеве в парке нашли мертвой еще одну женщину. Фото 18+

В Дарницком районе Киеве 8 марта выявили мертвой неизвестную женщину. Это уже второй подобный случай в этой части столицы за сутки.

На этот раз тело без признаков жизни примерно в 08:00 заметили сотрудники муниципальной охраны. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Муниципальная варта Киева" (чтобы посмотреть фото 18+, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что мертвой неизвестную нашли в парке Партизанской Славы. На опубликованных снимках видно, что женщина в зимней одежде лежит лицом к земле.

Предварительно, причиной его смерти могла стать передозировка лекарственными препаратами. На месте работают следователи полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Дарницком районе Киева рано утром 7 марта выявили мертвой неизвестную женщину с признаками насильственной смерти.

Как выяснилось вскоре, на ее теле было более 40 ножевых ранений. Также у нее нашли полицейское удостоверение.

Журналист Виталий Губин отметил, что погибшей оказалась старшая инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова.