В Киеве в квартире нашли два мужских тела. Фото, видео и подробности 18+

В Киеве недалеко от станции метро Дорогожичи в одной из квартир обнаружили два мужских трупа.

Об этом сообщил в Facebook dtp.kiev.ua. Инцидент произошел на улице Щусева 12/21.

По информации издания, двое мужчин четыре недели жили с телом умершего товарища. После того, как умер еще один, родственница одного из мужчин забила тревогу и вызвала полицию.

На месте работала оперативная бригада правоохранителей. В сообщении сказано, что явных признаков насильственной смерти на обоих телах нет.

Источник OBOZREVATEL в правоохранительных подтвердил, что на телах присутствуют следы разложения. Причины смерти мужчин пока не установлены.

Предположительной причиной смерти второго человека названо отравление некачественным алкоголем.

Тела умерших отправили на экспертизу.

Перед этим dtp.kiev.ua сообщил о якобы трех трупах предположительно бездомных, однако позднее выяснилось, что найдены тела двух человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Никополь Днепропетровской области обнаружили два трупа в заброшенном доме. Предварительно, оба тела были скелетированными и обмотанными полиэтиленовой пленкой.