В Киеве в квартире многоэтажки произошел взрыв. Фото

В Деснянском районе Киева 21 марта в одной из квартир, расположенной в многоэтажном доме на улице Закревского, произошел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева в результате происшествия пострадал 59-летний мужчина (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Якобы, хозяин квартиры в пластиковой таре смешивал какие-то химические реагенты, которые вступив в реакцию спровоцировали взрыв. Мужчина получил ранения разной степени тяжести – его госпитализировали.

Обстоятельства и детали происшествия установят правоохранители. Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием или взрывчатыми веществами.

Отметим, ранее в городе Боярка Киевской области 16 марта прогремел мощный взрыв возле жилых домов. В результате на улице Королюка образовалась воронка, повреждения получили автомобили и несколько дворов.

Вскоре выяснилось, что на месте происшествия были найдены останки человека. Взрывной волной были повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре авто, окна и заборы пяти ближайших домов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Вишневое под Киевом вечером 21 марта взорвался маршрутный автобус.