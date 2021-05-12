В Киеве в квартире многоэтажки нашли мертвой пенсионерку

В Деснянском районе Киева в среду, 12 мая, в квартире многоэтажки на улице Кубанской Украины нашли тело пенсионерки. Вероятно, женщина умерла несколько дней назад.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, во время осмотра следов насильственной смерти не обнаружено.

"К правоохранителям обратились соседи пенсионерки из-за неприятного запаха. По предварительному заключению эксперта – скоропостижная смерть. Более точно это установит вскрытие", – рассказал наш собеседник.

Напомним, в Деснянском районе Киева на Лесном массиве хулиган из-за замечания по поводу собаки ударил ножом мужчине в шею, а женщине в лицо. Киевлянин выгуливал животное без намордника, которая подбежала к подъехавшему автомобилю и начала лаять

На просьбу 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать собаку ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Во время ссоры он ударил оппонентов ножом. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева в ночь с 11 на 12 мая конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Стрелка задержала полиция.