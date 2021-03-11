В киевском Гидропарке произошел сильный пожар в отеле. Фото

В Киеве произошел пожар в двухэтажном деревянном здании отеля, которое расположено в Гидропарке неподалеку от моста Метро.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС Киева, возгорание произошло на площади более 100 квадратных метров (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Отметим, что в Шевченковском районе Киева днем 7 февраля вспыхнул сильный пожар в кафе "Бистро", расположенного в здании по улице Ивана Франко.

Возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания, в частности, на кухне..

Во время тушения спасатели вывели 6 человек на безопасное расстояние. Жертв и пострадавших нет, а ее причины устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в частном доме в пристроенной бане во время пожара погибли три человека.