В Киеве в ДТП погиб известный тренер по бодибилдингу. Фото

В Киеве в субботу, 12 июня, в дорожно-транспортном происшествии погиб известный тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов. У мужчины осталось четверо детей: старшей дочери спортсмена от первого брака 26 лет, а троим девочкам от второго – 12 лет, 3 и 1 год.

О смерти Акижанова в результате аварии сообщили на странице Национальной федерации бодибилдинга Украины в Facebook. ДТП случилось на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Симона Петлюры, передает "Телеграф".

Предварительно известно, что таксист на Hyundai начал поворачивать на улицу Петлюры в тот момент, когда Акижанов на мотоцикле ехал по бульвару Шевченко в сторону площади Победы. Не успев среагировать на маневр водителя, мотоциклист зацепил машину.

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Удар пришелся в боковую часть автомобиля. Пострадавшего тренера доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Водителя такси направили на экспертизу, ее результаты пока неизвестны.

Погибший был в браке с фитнесс-тренером Марией Акижановой, которая и родила ему троих детей. Друзья пары опубликовали в Instagram слова поддержки и соболезнования, которыми женщина поделилась на своей странице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в Деснянском районе Киева автомобиль ГАЗ-66 сбил электроопору ТЭЦ-6. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Пуховской на Троещине.