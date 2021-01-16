На Старообуховской трассе в Киеве пьяный протаранил авто с матерью и младенцем. Видео

В Голосеевском районе Киева в ночь с 15 на 16 января на Столичном шоссе пьяный водитель автомобиля Renault протаранил KIA, в котором была семья с младенцем.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, 5-месячный ребенок находился в детском кресле и не пострадал (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Как сообщает Киев оперативный KIA стоял на светофоре, когда в него въехал Renault. В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадала мама младенца. Ее госпитализировали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Старообуховской трассе в июле произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а после этого столкнулся с Hyundai, в котором находились семья из 5 человек. В результате страшной аварии погибли муж с женой, а также девочка, мальчик – позже. Еще одного подростка забрали в больницу.