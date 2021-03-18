В Киеве "штамповали" справки с нужным тестом на COVID-19

В Киеве сотрудники частной лаборатории продавали справки с нужным клиенту тесте на коронавирусную болезнь COVID-19.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева, стоимость одного документа составляла от 900 до 1800 гривен в зависимости от срока исполнения (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сертификаты и справки можно было получить, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований. В частности, их можно было использовать для выезда за границу.

"По предварительным данным, только за период с февраля до сих пор, злоумышленникам удалось продать не менее 80 фальсифицированных документов на сумму свыше 135 тысяч гривен. В ходе проведенных 17 марта обысков, были изъяты бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории. А также свыше 500 тысяч гривен в различных валютах и "черновые" записи", – уточнили в полиции.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, открыто уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве иностранка с сожителем продавали поддельные справки об отсутствии COVID-19.