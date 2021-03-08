В Киеве в бане сгорели три человека. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Криминал
14,4 т.
В Киеве в бане сгорели три человека. Фото

В Киеве в частном доме в пристроенной бани в пожаре погибли три человека.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в столице, происшествие случилось в ночь на 8 марта на улице Якова Качуры в Святошинском районе.

Спасатели установили, что возгорание произошло на 1-м этаже двухэтажного здания. В результате пожара разрушилось деревянное перекрытие между первым и вторым этажами. В ходе разборки металлических конструкций были обнаружены тела трех человек, данные которых устанавливаются.

Пожар в Киеве

Также в результате пожара сгорело и было разобрано 80 кв. м металлических и деревянных конструкций здания, мебель и личные вещи.

На месте ЧП работало 6 единиц техники и 25 спасателей. Причины гибели будут выяснять правоохранительные органы.

Пожар в бане
Пожарные на месте ЧП
Пожарные машины
Пожарный
Спасатели на месте пожара

Как сообщал OBOZREVATEL, в многоэтажке Киева произошел мощный пожар, есть пострадавший.

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