В Киеве устроили стрельбу из-за парковки на "зеленке", ранен мужчина

В Оболонском районе Киева во время конфликта на улице был ранен 35-летний мужчина.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло вечером 10 ноября на улице Богатырской.

"Местный житель припарковал свой автомобиль Renault Logan на зеленой зоне. Двум мужчинам это не понравилось, разгорелся конфликт. Тогда один из них достал короткоствольное оружие и открыл огонь по владельцу Renault. После этого мужчины скрылись", – рассказал источник.

По его словам, пострадавшего госпитализировали в отделение политравмы больницы скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) УК Украины. Стрелявшему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева школьник убил отца, который угрожал оружием своим жене и дочери. А в Деснянском районе на улице бомж из-за ревности зарезал 36-летнего мужчину.