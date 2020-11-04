В Киеве устроили "охоту" на люксовые автомобили – какие модели в зоне риска
Какие дорогие машины "исчезли" с улиц столицы
В каких районах и когда произошли угоны
Как ужесточили наказание для автоворов
На улицах Киева произошло несколько угонов люксовых автомобилей Lexus.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, только за сутки, 2 ноября, в Дарницком и Голосеевском районах столицы владельцы лишись двух машин.
На Днепровской набережной угнали Lexus GХ-470, а на улице Голосеевской – Lexus LХ-570 на донецких номерах.
Еще одно завладение транспортным средством также произошло в Голосеевском районе, но 23 октября. Тогда угнали тоже Lexus LX-570.
Отметим, что все три угона произошли ночью, а все украденные автомобили – 2010 года выпуска.
Lexus GX-470 – среднеразмерный внедорожник премиум-класса. Цена за авто 2010 года выпуска стартует от 20 тысяч долларов. Объявлений о продаже таких авто очень мало. Lexus LX-570 – полноразмерный внедорожник. Стоимость автомобиля 2010 г.в. – от 30 тысяч долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах столицы ежедневно угоняют по несколько автомобилей. Несмотря на ужесточение наказания за этот вид преступлений, воры продолжают испытывать удачу.Что теперь грозит автоворам?
За кражу авто – лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Ранее же за такие действия грозил штраф. Если же незаконные действия были совершены в составе преступной группы и с применением насилия – от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
За угон автомобиля с помощью электронных устройств – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.
За незаконное изменение номера кузова автомобиля, шасси и двигателя – до 5 лет лишения свободы.
За организацию мест, где хранятся или разбираются угнанные автомобили – до 5 лет (или до 7, если речь идет об организованной преступной группе).
Определение степени тяжести преступления будет исходить из полной стоимости автомобиля а не ущерба, который был причинен. Например, за кражу машины стоимостью от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов (примерно 105 000 – 265 000 гривен) будут также наказывать лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.