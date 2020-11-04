В Киеве устроили "охоту" на люксовые автомобили – какие модели в зоне риска

На улицах Киева произошло несколько угонов люксовых автомобилей Lexus.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, только за сутки, 2 ноября, в Дарницком и Голосеевском районах столицы владельцы лишись двух машин.

На Днепровской набережной угнали Lexus GХ-470, а на улице Голосеевской – Lexus LХ-570 на донецких номерах.

Еще одно завладение транспортным средством также произошло в Голосеевском районе, но 23 октября. Тогда угнали тоже Lexus LX-570.

Отметим, что все три угона произошли ночью, а все украденные автомобили – 2010 года выпуска.

Lexus GX-470 – среднеразмерный внедорожник премиум-класса. Цена за авто 2010 года выпуска стартует от 20 тысяч долларов. Объявлений о продаже таких авто очень мало. Lexus LX-570 – полноразмерный внедорожник. Стоимость автомобиля 2010 г.в. – от 30 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах столицы ежедневно угоняют по несколько автомобилей. Несмотря на ужесточение наказания за этот вид преступлений, воры продолжают испытывать удачу.

За кражу авто – лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Ранее же за такие действия грозил штраф. Если же незаконные действия были совершены в составе преступной группы и с применением насилия – от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

За угон автомобиля с помощью электронных устройств – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

За незаконное изменение номера кузова автомобиля, шасси и двигателя – до 5 лет лишения свободы.

За организацию мест, где хранятся или разбираются угнанные автомобили – до 5 лет (или до 7, если речь идет об организованной преступной группе).

Определение степени тяжести преступления будет исходить из полной стоимости автомобиля а не ущерба, который был причинен. Например, за кражу машины стоимостью от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов (примерно 105 000 – 265 000 гривен) будут также наказывать лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.