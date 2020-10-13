В Киеве угнали служебное авто прокурора ОГП

В Киеве в ночь на 13 октября угнали служебную машину из автопарка Офиса генерального прокурора.

Авто Toyota Camry с госномером АА0030МО угнали с охраняемой стоянки по улице Радунская, 9. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что авто обслуживало начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР и надзора за его оперативными подразделениями ОГП Александра Панова. О пропаже авто сообщил водитель, который заявил в полицию об угоне в 6:38.

Следственно-оперативные мероприятия показали, что в угнанный автомобиль был замечен в 03:37 на улице Пуховской. Добавим, что авто было украдено с номерами прикрытия – АА6298АС.

Сейчас решается вопрос о внесении данных до ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч.3. ст. 289 УКУ (Незаконное завладение транспортным средством).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве угнали авто у главы правления крупной страховой компании.