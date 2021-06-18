В Киеве учительница толкала и била по лицу ребенка с инвалидностью: нардеп показал видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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В Киеве учительница толкала и била по лицу ребенка с инвалидностью: нардеп показал видео

В Киеве учительница побила ученика с инвалидностью. Инцидент произошел в учебном заведении №58, который расположен в Шевченковском районе столицы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Павел Сушко. Он опубликовал видео инцидента, уточнив, что кадры ему прислал ассистент учителя (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Момент жесткого обращения с ребенком.
Видео дня

На кадрах видно, что женщина жестко хватает мальчика, бьет его по лицу и рукам, а также резко дергает.

По словам Сушко, в инклюзивном классе учатся два ребенка с инвалидностью. У того, который пострадал, – расстройство аутистического спектра.

Учительница била мальчика по лицу и рукам.

"Этот вопиющий случай произошел в инклюзивно классе киевской школы #58. В этом классе учится два ребенка с инвалидностью. Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию", – отметил нардеп.

Учительница била мальчика по лицу и рукам.

По словам депутата, такой случай – не единственный. Он также подчеркнул, что это станет предметом расследования временной следственной комиссии.

Школа №58 расположена в Шевченковском районе Киева.

Кроме того, политик заявил, что обратится в правоохранительные органы.

(Видео – Telegram-канал Павла Сушко)

Пост Павла Сушко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области учительница схватила ребенка за волосы и трясла из-за того, что он допустил ошибку в тетради.

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