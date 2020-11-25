В Киеве ученица "заминировала" собственную школу

В Печерском районе Киева 24 ноября 12-летняя девочка "заминировала" специализированную школу имени Ивана Кудри №181.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, подросток учится в 7-м классе данной школы.

"Около 13:00 на номер 102 поступил звонок с сообщением о минировании школы, расположенной по улице Джона Маккейна (бывшая Ивана Кудри – Ред.), 22А. Были эвакуированы около трехсот человек", – отметил собеседник.

На месте работали взрывотехники и кинологи, однако взрывных устройств или взрывоопасных предметов обнаружено не было. Телефон "минера", с которого девушка звонила в полицию, оказался при ней.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 3 ноября из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ "Глобус".