В Киеве у женщины в больнице украли деньги на операцию. Момент попал на видео

В Соломенском районе Киева 15 мая группа злоумышленниц украли у пожилой женщины деньги. Событие произошло в одном из административных зданий на территории Медгородка.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, по факту кражи открыто уголовное производство (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", – рассказал наш собеседник.

Telegram-канал Киев Оперативный уточнил, что у пострадавшей похитили 20 тысяч гривен, которые она несла для оплаты операции.

Видео дня

Отметим, что согласно Уголовному кодексу Украины, ответственность за кражу предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен или общественными работами на срок от 80 до 240 часов.

Кроме того, виновному могут присудить исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали трех граждан Молдовы, которых подозревают в причастности к краже денег из банкомата в Броварах Киевской области 1 апреля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева неизвестный подорвал и пытался ограбить терминал самообслуживания в одном из отделений ПриватБанка.