В Киеве у водителя обнаружили рекордный уровень опьянения. Фото

В Соломенском районе Киева на улице Смелянской у виновника ДТП правоохранители обнаружили рекордный уровень алкоголя в крови.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, автомобиль Geely въехал в припаркованный внедорожник Ssang Yong (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Водитель легковушки согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора Драгер, который показал три стрелочки. Согласно техдокументации, уровень алкоголя в крови мужчины - более 5 промилле, при допустимых 0,2.

Владелец Geely признал, что употреблял водку, но заявил, что чувствует себя хорошо.

На водителя были составлены три административных протокола, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook, что на текущей неделе парламент должен будет рассматривать проект закона № 2695. Он направлен на усиление ответственности за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, принятие документа позволит полицейским осуществлять внезапные проверки водителей на содержание алкоголя в организме. Такие проверки, по словам Геращенко, есть во всех цивилизованных странах, но запрещены в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальным данным Патрульной полиции Украины, в 2020 году было зафиксировано 4522 ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В этих авариях погибли 103 человека, и еще 1554 – были травмированы.