В Киеве у парня нашли наркотики среди пакетов со сладостями.

В Святошинском районе Киева у 25-летнего уроженца Донецкой области нашли полкилограмма веществ, похожих на наркотические. "Дурман" парень спрятал в пакетах со сладостями.

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет почти 200 тысяч гривен.

В рюкзаке у жителя Киева было около 100 граммов белого порошкообразного вещества, похожего на амфетамин, "соли" PVP, а также, вероятно, каннабис.

"Парень вероятно является соорганизатором одного из Интернет-магазинов, который занимается сбытом наркотических веществ путем "закладок" на территории города Киева и Киевской области. Были проведены обыски у него дома, где нашли и изъяли запрещенные вещества", – уточнили в полиции.

По факту незаконного производства и сбыта наркотических веществ открыто уголовное производство.

Напомним, уроженке Харькова, которая проживает в Киеве, сообщили о подозрении в причастности к продаже наркотиков на территории всей Украины. У нее нашли "зелья" на сумму около 3 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в аэропорту "Борисполь" поймали гражданина Турции, который перевозил из Латинской Америки партию кокаина на 11,5 млн гривен. Мужчина прибыл в Украину рейсом "Доха-Киев".