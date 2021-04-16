В Киеве трое злоумышленников избили и похитили мужчину

В Киеве трое злоумышленников избили мужчину и силой вывезли на авто.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Правоохранители сообщили, что преступление произошло на проспекте Соборности в Днепровском районе столицы.

"Трое избили мужчину и силой увезли на авто, он просил помощи. Очевидец произошедшего на проспекте Соборности успел запомнить автомобиль и нападавших", – рассказали правоохранители.

В городе вводили план "Перехват". Пока автопатрули искали транспортное средство, пеший наряд решил тщательно обойти прилегающую территорию.

Патрульные нашли автомобиль во дворе дома на проспекте Мира, но в нем никого не было. Неподалеку инспекторы заметили трех человек, которые подпадали под ориентировки. Вместе с ними находился и пострадавший.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства избиения и похищения потерпевшего.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 60-летний водитель маршрутки сбил женщину на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте.